Incendios forestales: una amenaza que vuelve a poner en alerta a Bolivia

Los incendios forestales vuelven a amenazar al país y los bomberos advierten que, una vez más, enfrentarán la emergencia con recursos limitados. La escasez de equipamiento, personal y presupuesto dificulta la respuesta ante una temporada que podría agravarse en las próximas semanas.

A este panorama se suma el fenómeno de El Niño, que este año se presenta con mayor intensidad.

Las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos favorecen la propagación del fuego, especialmente en departamentos como Santa Cruz, Beni y Cochabamba.

"Si nadie quemara, no hubieran incendios", señaló Álvaro Castillo, comandante de los bomberos voluntarios UUBR.

De acuerdo con el reporte oficial del 20 de julio de 2026, el país registró 809 focos de calor y dos incendios forestales activos. Los principales focos se concentraban en el Parque Nacional Otuquis, en Santa Cruz; el municipio de San Lorenzo, en Tarija; y el Parque Nacional Tunari, en Cochabamba.

"Estamos en una situación financiera muy delicada. Tenemos un presupuesto destinado este año de dos millones para atender las emergencias", indicó el vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp.

Bomberos y expertos insisten en que la solución pasa por fortalecer la prevención, endurecer las sanciones contra las quemas ilegales y dotar de mayores recursos a quienes cada año arriesgan su vida para proteger los bosques bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play