Gasolina desestabilizada: Informe identifica responsabilidades en YPFB, ANH y exministros

El diputado Pablo Ávila, miembro de la comisión especial que investigó el caso de la denominada “gasolina desestabilizada” o gasolina desestabilizada, afirmó que el informe final identifica responsabilidades en YPFB, la ANH, exministros de Hidrocarburos y funcionarios que estuvieron vinculados al control e importación de combustibles.

Según el legislador, el documento ya está concluido y contiene más de 1.600 páginas con informes, contratos, antecedentes técnicos y observaciones sobre la calidad de la gasolina que ingresó al país.

Exministros en la investigación

Ávila señaló que el problema se arrastra desde 2022, durante la gestión del expresidente Luis Arce, cuando se empezaron a flexibilizar restricciones sobre la calidad de la gasolina importada.

El diputado sostuvo que los cambios permitieron que se tome como referencia la calidad del combustible cuando llegaba en buques, pero no necesariamente en el punto final de distribución al usuario.

“Fueron liberando esas restricciones de la calidad”, afirmó Ávila.

También indicó que se eliminó la homologación de certificados de calidad, un mecanismo que permitía verificar los valores con los que ingresaba la gasolina al país.

Observaciones a la actual gestión

El legislador aseguró que el informe también incluye responsabilidades de la actual administración, principalmente por una presunta falta de acción oportuna.

Según Ávila, se tardó cerca de cuatro meses en revertir medidas previas y modificar las especificaciones de calidad de la gasolina.

“Más que todo es por inacción”, señaló al referirse a esa parte del informe.

YPFB y cisternas sin información

Uno de los puntos más observados por la comisión tiene que ver con un lote de 121 cisternas. Según Ávila, de ese total, 84 habrían sido traídas por Vitol, 13 por Future Energy y una por Trafigura; sin embargo, 23 cisternas no contarían con información clara sobre su origen, punto de ingreso, contenido o calidad.

El diputado afirmó que el Ministerio de Hidrocarburos solicitó informes a YPFB, pero no habría recibido respuestas completas. Por este hecho, señaló que existiría una denuncia ante el Ministerio Público.

“YPFB habría permitido que entren cisternas sin la información mínima de qué era lo que ingresó”, sostuvo.

Empresas certificadoras observadas

Ávila también afirmó que se detectaron certificaciones realizadas por empresas que no tendrían contrato con YPFB para verificar la calidad del combustible.

Mencionó a Rochen, Aspek y Sainbol como empresas observadas, mientras que, según el legislador, la estatal petrolera solo habría remitido contratos con otras certificadoras habilitadas.

ANH con controles limitados

El informe también observa la capacidad técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Ávila indicó que la entidad solo contaría con un laboratorio capaz de realizar tres pruebas, cuando —según la comisión— se requerirían al menos 18 exámenes para un control adecuado de la calidad del combustible.

“Eso también es parte de los descubrimientos”, señaló.

Funcionarios de la anterior gestión seguirían en cargos

El diputado sostuvo que varios funcionarios de la anterior administración continúan en cargos dentro de YPFB, la ANH u otras instancias del área de hidrocarburos.

Ávila cuestionó que no se haya realizado una reestructuración más profunda, pese a tratarse de un sector sensible para el abastecimiento y la calidad de combustibles.

Informe irá al Ministerio Público

El legislador indicó que el informe aún debe ser tratado y aprobado en la Asamblea Legislativa. Una vez cumplido ese paso, se prevé remitirlo al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes.

El tratamiento podría realizarse en la primera o segunda semana de agosto, debido a que varios miembros de la comisión se encuentran en semana regional.

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