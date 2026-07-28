Diprove alerta sobre el incremento de robos de motos y pide formalizar denuncias

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz activó tareas de investigación tras detectar múltiples sustracciones de motocicletas en las inmediaciones de la Quinta Municipal. Ante este escenario, la institución policial instó a los propietarios a adoptar medidas de seguridad complementarias como candados de alta resistencia y sistemas de rastreo satelital.

El Cnel. Edson Rojas, director de Diprove Santa Cruz, señaló que “hemos atendido las denuncias, en algunos casos ya se han recuperado las motocicletas, en otros, estamos todavía en investigación. También es bueno recalcar a las personas a comprar algunos dispositivos, el uso de este GPS nos está ayudando bastante en la recuperación de motorizados”.

La importancia de la denuncia formal

Las autoridades policiales hicieron un enfático llamado a la población para que no deje de reportar estos hechos delictivos ante las instancias correspondientes. Explicaron que la falta de denuncias formales limita la capacidad operativa de la policía para mapear el delito.

Al respecto, el Cnel. Rojas explicó que “al no tener la denuncia formal, no podemos iniciar una investigación. Entonces, requerimos que las personas víctimas de robos necesariamente tengan que apersonarse por oficinas de Diprove a formalizar su denuncia”.

En este contexto, detalló que el “realizamos una georreferenciación de qué lugares son los lugares donde con mayor frecuencia se están realizando estos robos para mandar nuestro personal y realizar un patrullaje en estas zonas”.

Operativos y aprehensiones en provincias

Las intervenciones desplegadas en distintos municipios de la región dieron como resultado la recuperación de varios motorizados que habían sido sustraídos recientemente. Al respecto, la autoridad policial informó que en la localidad de El Torno se concretó un importante hallazgo tras el rastreo de casos originados en Porongo y La Guardia, logrando aprehender a un sospechoso.

Sobre este caso, Rojas informó que “el personal de Diprove llega a ir a un tercer inmueble ubicado por el mercado, donde se recupera de este inmueble cuatro motocicletas más, por los cuales se tiene seis motocicletas que han sido recuperadas de la localidad de El Torno. En este caso fue aprehendido el señor Gustavo Adolfo T. C., quien a la fecha se ha puesto a conocimiento del Ministerio Público”.

Lucha contra el delito transfronterizo

El Cnel. Edson Rojas concluyó indicando que “tenemos otro caso, un operativo que se ha realizado por Diprove Yapacaní, en ese municipio, sobre un vehículo con reporte de robo internacional. Este vehículo habría sido robado en Brasil, toman contacto con el propietario, el señor José Enrique C., de 31 años de edad, quien manifiesta que ese vehículo lo habría comprado en ese municipio en calidad de indocumentado”.

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