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Economía

El Banco Central de Bolivia fija el tipo de cambio oficial del dólar para este martes

La moneda estadounidense registra un incremento respecto a la cotización de la jornada anterior, impulsada por el nuevo esquema de flexibilidad cambiaria implementado por el ente emisor.

Milen Saavedra

27/07/2026 20:12

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La noche de este lunes 27 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció de manera oficial el nuevo tipo de cambio para el dólar estadounidense, el cual entrará en vigencia en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este martes 28 de julio.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la institución financiera matriz, la moneda extranjera se ha fijado en Bs 11,54.

Esta nueva cotización representa una variación respecto al valor definido para la jornada de hoy, lunes, cuya cotización se situó en Bs 11,37.

Desde el ente emisor se ha señalado que estas constantes fluctuaciones responden directamente a la implementación del nuevo esquema de flexibilidad cambiaria adoptado por la institución, mecanismo que busca adaptar la cotización oficial a las condiciones económicas actuales del país.

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