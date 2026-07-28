Salud rechaza ilegalidad del paro y alista nuevas protestas

El sector de los Trabajadores en Salud expresó su rechazo ante los recientes cuestionamientos a sus medidas de presión, denunciando que las inspecciones realizadas por autoridades locales no corresponden a sus competencias legales.

Ante este panorama, ‘Pimpo’ Hurtado, representante del gremio, enfatizó la postura del sector indicando que “nos extraña, porque no ha habido ningún seminario, ningún documento que diga: señores, asumir un paro es con cinco días de anticipación. Además, les quiero decir lo siguiente, cuando hay un paro, tiene que ir a verificar la Dirección del trabajo, a ver si estamos en paro, quiénes están, no son los concejales y el alcalde o de la Gobernación”.

Acciones legales y movilización

En este contexto, Hurtado indicó que se ha hecho un recurso y se lo ha entregado a las autoridades laborales pertinentes.

“Nosotros vamos a seguir con la defensa de los derechos, la estabilidad y no vamos a permitir que despidan a nadie. Si no, nos van a tener afuera del Ministerio en una concentración que vamos a convocar”, aseguró Hurtado para fijar la postura del sector frente a las autoridades.

El representante concluyó aclarando los pasos a seguir y detalló que “nosotros hemos suspendido nuestra reunión para el día de mañana a la 1 de la tarde. Podemos volver nuevamente al paro. Dando los cinco días que dice el director del trabajo, vamos a volver”.

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