Tras alejamiento de Unidad, Reyes afirma que cada legislador podrá fijar su postura

El diputado Alejandro Reyes, de la Alianza Unidad, se pronunció sobre la decisión de Samuel Doria Medina de marcar distancia del Gobierno y señaló que esa postura no implica automáticamente una obligación para todos los parlamentarios que forman parte del bloque legislativo.

Reyes sostuvo que la Alianza Unidad es una bancada democrática, donde existen consensos y disensos, y que cada legislador podrá fijar una posición sobre el rumbo que debe tomar la relación con el Ejecutivo.

“Esto que Samuel dice de una separación es un momento donde él está pensando y seguramente está tomando decisiones, pero eso no implica una obligación con respecto a los demás parlamentarios”, afirmó.

Pide reunión formal con Samuel

El legislador indicó que lo ideal hubiera sido convocar a una reunión interna antes de anunciar públicamente una decisión de alejamiento del Gobierno.

Según Reyes, tras los 53 días de bloqueos y las decisiones legislativas asumidas en ese periodo, la bancada necesita una evaluación formal para definir su posición.

“Lo correcto hubiera sido que en este último tiempo hubiéramos tenido una convocatoria formal, un debate formal de lo que está pasando en la interna y de la relación entre la alianza con el Gobierno”, señaló.

Apoyo y fiscalización

Reyes afirmó que, pese al distanciamiento anunciado por Doria Medina, muchos parlamentarios continuarán apoyando las leyes y reformas que consideren necesarias para el país.

Aclaró que ese respaldo no significa renunciar a la fiscalización ni dejar de observar los errores del Ejecutivo.

“Sí ha habido un apoyo desde el principio de Samuel. Eso no significa que vaya a ir en contra de la necesidad del pueblo boliviano de salir de la crisis o de llevar adelante ciertas reformas importantes”, sostuvo.

“La verdadera oposición son los que bloquearon”

El diputado remarcó que el país atraviesa un nuevo ciclo político y que, en ese escenario, los parlamentarios deben priorizar la estabilidad democrática.

Según Reyes, los adversarios de la democracia no están dentro de quienes buscan reformas, sino en los sectores que promovieron los bloqueos.

“Los enemigos de la democracia son los que están afuera, son los que han bloqueado 53 días, son los que amenazan como Evo Morales. Ellos son la verdadera oposición”, manifestó.

Sobre denuncias de corrupción

Consultado sobre las declaraciones de Samuel Doria Medina, quien cuestionó al Gobierno por presuntos actos de corrupción y falta de escucha, Reyes calificó esas acusaciones como graves.

Sin embargo, señaló que si existen pruebas deben ser presentadas ante las instancias correspondientes.

“Son acusaciones graves, que por supuesto tienen que ir de la mano con las denuncias pertinentes. No podemos estar solamente en las acusaciones mediáticas o en los TikToks”, dijo.

Respuesta a Samuel Doria Medina

Reyes también respondió al mensaje publicado por Samuel Doria Medina en redes sociales, en el que cuestionó sus declaraciones y lo acusó de desalinearse de Unidad Nacional para acercarse al poder.

El diputado sostuvo que Doria Medina habría reaccionado solo a titulares y no a la conferencia completa en la que, según dijo, también reconoció su rol político y empresarial.

“Ya le mandé un mensaje a Samuel, le mandé el video completo para que tenga las declaraciones completas. Lo dejaría solamente en una breve falta de comunicación”, indicó.

Soy elegido por voto directo

Reyes afirmó que fue elegido como diputado uninominal por voto directo y que su responsabilidad principal es responder al mandato ciudadano.

En ese sentido, insistió en que la Asamblea Legislativa debe garantizar reformas, fiscalización y gobernabilidad durante los próximos años.

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