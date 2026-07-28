Ejército asegura que ladrones de mineral usaron dinamita en intento de ingreso

El comandante de la Segunda División del Ejército, coronel William Revuelta Rosales, afirmó que presuntos ladrones de mineral utilizaron dinamita y explosivos durante un intento de ingreso ilegal a la Empresa Minera Huanuni, en Oruro.

Según el jefe militar, el hecho se registró cerca de las 00:30, cuando se recibió información de seguridad sobre la presencia de un grupo de entre 50 y 80 personas que buscaba ingresar por el sector de Pozo Condado.

“Utilizan todos los medios que tienen a disposición, especialmente explosivos y dinamita, con la finalidad de tratar de vulnerar la seguridad de la empresa minera”, señaló Revuelta.

Hubo enfrentamiento previo

Revuelta explicó que, tras recibir la alerta, se coordinó con personal de seguridad de la empresa y se desplazaron patrullas de reacción inmediata del Ejército.

En el lugar, según el reporte militar, se produjo un choque con los presuntos ladrones de mineral, conocidos como jucus, quienes habrían intentado vulnerar la seguridad del área minera.

El comandante aclaró que, hasta el momento, no se cuenta con evidencia de que se hayan usado armas de fuego.

“Por el momento no existe evidencia de que hayan empleado armas de fuego”, indicó.

Caída ocurrió durante el repliegue

De acuerdo con la versión del Ejército, luego de contener el intento de ingreso, el personal inició un repliegue hacia el punto de reunión donde se encontraban los vehículos.

En ese trayecto, durante la madrugada y en una zona de terreno accidentado, un grupo integrado por militares y trabajadores de la empresa se desplazó por la ladera del cerro hasta un sector donde existía una bocamina.

Revuelta indicó que allí se produjo un deslizamiento o caída de aproximadamente 25 a 40 metros, hecho que provocó la muerte de dos sargentos y dejó herido a un oficial militar.

Investigación en curso

El comandante señaló que la Fiscalía, la Felcc y el IDIF fueron convocados para investigar lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Además, informó que desde el ámbito castrense se inició un sumario informativo militar para determinar si se cumplieron los procedimientos durante la operación.

“Está en proceso de investigación. La Fiscalía está asumiendo toda la responsabilidad en el marco jurídico”, sostuvo.

Resguardo permanente en Huanuni

Revuelta explicó que la presencia militar en Huanuni responde a un convenio suscrito entre el Ejército y la empresa minera, debido a que el mineral es considerado un recurso estratégico del Estado.

El resguardo está a cargo de la Agrupación Táctica Pagador, que realiza patrullajes preventivos y controla el perímetro externo de la empresa.

“Este sistema de seguridad es permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año”, afirmó.

Más de 300 operativos en seis meses

El jefe militar sostuvo que el robo de mineral, conocido como juqueo, se ha vuelto una práctica recurrente en la zona.

Según Revuelta, en el último semestre se realizaron más de 300 operativos y se logró la detención de más de 160 personas, que fueron entregadas a la Policía y al Ministerio Público.

A pesar de lo ocurrido, el comandante aseguró que la seguridad militar continuará en Huanuni.

“Esto no puede parar. Debemos mantener y cumplir con la misión, que es resguardar el recurso estratégico del Estado”, manifestó.

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