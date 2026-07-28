Tras alejamiento de Unidad, diputado Rada espera madurez por parte de asambleístas para aprobación de paquete de leyes

Tras la reciente ruptura política entre Unidad Nacional y el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, expresó su confianza en que existirá una plena madurez política en los diputados y senadores para anteponer los intereses de la patria a las disputas partidarias. El legislador remarcó que se espera esta madurez para lograr la aprobación del paquete de leyes estructurales, lamentando la situación generada y recordando que una alianza siempre debe construirse con una clara proyección nacional.

Críticas a la oposición interna y acusaciones

Respecto a la postura asumida por el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, Rada cuestionó la constante actitud crítica que mantuvo la dirigencia de ese partido a lo largo de los últimos meses. En este sentido, llegó a catalogar al empresario como un "aliado tóxico" que permanentemente le buscaba ‘el pelo a la sopa’ a cada decisión presidencial.

El diputado admitió que la corrupción representa un mal terrible que aqueja de manera directa tanto al Gobierno nacional como al conjunto de la sociedad boliviana. En ese marco, enfatizó que las reformas de fondo aún no han iniciado formalmente en el país, por lo que instó a los bloques opositores a actuar con verdadera coherencia al momento de ejercer una labor de oposición constructiva.

Cambios de gabinete y continuidad de ministros

Consultado sobre las eventuales modificaciones en el equipo de colaboradores del mandatario, Rada aclaró que cualquier ajuste en el gabinete de ministros es una atribución que le corresponde al jefe de Estado.

Añadió que “del ministro de la Presidencia (José Luis Lupo), desconozco si se queda o no. En cuanto al ministro de Economía, se sabe que el señor Espinoza estaría con toda la voluntad y continuaría en el gabinete”.

Agenda legislativa y socialización de proyectos

Finalmente, el parlamentario anticipó que el Ejecutivo remitirá el nuevo paquete legislativo durante la primera semana de agosto, enviando los proyectos de dos en dos debido a su elevada complejidad técnica. Explicó que el principal cuello de botella radica en la necesidad de socializar adecuadamente las normas para evitar desaciertos pasados, tal como ocurrió previamente con la ley de pequeña y mediana propiedad que tuvo que ser abrogada.

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