Senadora afirma que ministro Lupo pudo haber aportado más al gobierno

La senadora de Alianza Unidad, Marcela Guerrero, se pronunció acerca de la reciente ruptura de su frente político respecto al oficialismo. En este sentido, aseveró que, el actual ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, tenía el potencial de realizar contribuciones de gran valor para la gestión pública si la actual administración no le hubiese cerrado el paso.

“José Luis Lupo es una persona brillante, Lupo podía haber aportado más si el presidente no hiciera caso omiso; Espinoza lo mismo, existen estas mismas restricciones y no son decisiones de los ministros”, afirmó la legisladora.

Ética y postura frente al oficialismo

Guerrero aclaró que la ruptura promovida por el líder de su corriente política, Samuel Doria Medina, responde a principios morales y a un compromiso directo con la institucionalidad del país.

“Por ética, principios y responsabilidad, Samuel Doria Medina toma una decisión en base al análisis de todos los puntos, no vamos a ser cómplices de la corrupción”, puntualizó la representante nacional.

Asimismo, la senadora cuestionó la inacción estatal y la falta de transparencia en temas clave como la administración de empresas públicas deficitarias y los combustibles. “Tenemos un gobierno muy lento, hay decisiones políticas que se deben tomar con firmeza porque se han tomado medidas económicas que han ido asfixiando al país”, advirtió Guerrero.

Vínculo con el Mandatario y perspectiva política

Por otra parte, la legisladora recordó que el apoyo brindado al presidente Paz desde el balotaje fue genuino y orientado siempre al beneficio de la población boliviana.

“Desde el balotaje, Samuel Doria Medina mostró su apoyo a Rodrigo Paz para ser presidente del Estado, nosotros no venimos a trancar la gestión, pero habría una gran diferencia si Samuel fuera presidente porque esto caminaría como reloj”, remarcó.

Finalmente, Guerrero sostuvo que las decisiones de permanecer en el Gabinete corresponden estrictamente a la voluntad personal de los ministros involucrados. “Las decisiones son personales, estamos ajenos a la decisión que puedan tomar y tenemos una reunión pendiente como bancada para analizar cómo afrontar estos nuevos desafíos”, concluyó la legisladora.

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