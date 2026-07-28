Arrancó la FEXPOSIV 2026 y espera recibir a miles de visitantes

La Fexposiv 2026 dio inicio oficial a su semana ferial con la coronación de la reina Sofía Salvatierra, marcando el comienzo de una de las actividades económicas y productivas más importantes de San Ignacio de Velasco

Emilio Peña, presidente de la feria informó que el miércoles 29 de julio se realizará el corte de cinta e inauguración oficial del campo ferial, mientras que desde este martes comenzaron los juzgamientos de ganado de las razas Nelore, Nelore Mocho y Sindhi, además de los primeros remates.

La versión 2026 contará con cerca de 220 expositores, desde artesanos hasta las principales empresas agropecuarias del país.

Asimismo, participarán 420 animales pertenecientes a más de 22 cabañas ganaderas, con el objetivo de mostrar el potencial de la genética bovina boliviana. Como novedad, este año también se incorporó un pabellón dedicado a la producción lechera con razas cebuinas.

"Para nosotros no es solamente una feria, sino una fiesta de todo San Ignacio", señaló el presidente de Fexposiv, destacando que el evento coincide con el aniversario del municipio, que se celebra el 31 de julio.

Además de la exposición comercial y pecuaria, la feria ofrecerá actividades para toda la familia, entre ellas rodeos, juegos infantiles, exhibiciones tecnológicas del sector agrícola y eventos sociales que se desarrollarán hasta el 2 de agosto.

Por su parte, la reina de Fexposiv 2026, Sofía Salvatierra, invitó a la población a participar de las actividades.

"Quiero invitarlos a todos. La feria comienza desde este miércoles hasta el 2 de agosto. Todos sean bienvenidos. Tendremos remates, rodeos y muchas fiestas para compartir en familia", expresó.

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