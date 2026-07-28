Alcaldía advierte que sector salud "tendría que pensarlo muy bien" si planea otro paro médico

Frente a la tensión generada por las recientes medidas de presión del sector salud, el Ejecutivo municipal lanzó una advertencia institucional. El secretario municipal de Salud y Desarrollo Humano, Dr. José Carlos Gutiérrez Klinsky, afirmó enfáticamente que “la Federación tendría que pensarlo muy bien en caso de querer asumir otro paro contra el municipio”, remarcando que no existe argumento válido para perjudicar a la población.

Respaldo normativo y aplicación de sanciones

La postura del municipio cruceño encuentra su sustento legal en el pronunciamiento oficial emitido por la cartera laboral del Estado. “Es importante aclarar que nosotros simplemente nos basamos a lo que ha determinado el Ministerio de Trabajo, la resolución que ha emitido hoy dice que es un paro ilegal y que el empleador, en este caso el Municipio, tiene el derecho de hacer el descuento a los trabajadores que no estuvieron en sus fuentes de trabajo”, aseveró el representante municipal.

“No estamos vulnerando nada, no es un capricho del municipio”, sostuvo Gutiérrez, respecto a los reclamos planteados por la dirigencia sindical que encabeza el dirigente Robert Hurtado.

Foto: Red Uno.

Asimismo, la administración local dio a conocer el esfuerzo económico realizado para ponerse al día con las deudas laborales pendientes en el área hospitalaria.

“El municipio ha hecho un sacrificio muy grande, la planilla de salud de la municipalidad es de alrededor de 52 millones de bolivianos, nosotros hemos asumido hace menos de 3 meses y hemos pagado 3 meses y medio de planilla; no se les debe nada”, enfatizó el secretario al detallar la prioridad otorgada a los sueldos y al bono de vacunación.

Desvinculaciones por inasistencia no justificada

Finalmente, Gutiérrez confirmó la aplicación de medidas drásticas sobre aquellos trabajadores que omitieron sus deberes durante las jornadas de movilización del 21, 22 y 23 de julio. En este marco, se refirió respecto al destino del personal que no presentó el respaldo legal correspondiente: “9 de las 11 personas no presentaron justificativo y son las que se van a desvincular”.

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