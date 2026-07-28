Ingeniero paceño desarrolla robots y prótesis biónicas accesibles

El ingeniero electromecánico Roby Ronald Mamani destacó el trabajo que realiza desde Robotics Creators, en Achocalla, donde desarrolla robots humanoides, animatrónicos y prótesis biónicas accesibles para personas que necesitan este tipo de tecnología.

Durante una entrevista en Que no me pierda, Mamani explicó que su proyecto nació con la intención de aplicar tecnología real en Bolivia y acercarla a la población, especialmente a niños, jóvenes y personas que requieren prótesis.

“Hemos llegado a ayudar a más de 500 personas en toda Bolivia y Latinoamérica, haciéndolas más accesibles y democratizando este tipo de tecnologías”, afirmó.

Más de ocho años en prótesis biónicas

Mamani señaló que hace más de ocho años comenzó a desarrollar sistemas biónicos, prótesis biomecánicas, robóticas y biónicas, con el objetivo de ofrecer alternativas más accesibles frente a los altos costos de este tipo de dispositivos.

El ingeniero indicó que este trabajo permitió beneficiar a personas de diferentes regiones del país y también de Latinoamérica.

Royx, el robot humanoide boliviano

Como parte de sus avances, Mamani presentó a Royx, un robot humanoide creado en Bolivia que puede interactuar, presentarse y compartir información educativa.

El creador explicó que busca que Royx cuente con una inteligencia artificial local, para que pueda funcionar sin depender de internet y continuar aprendiendo con el paso del tiempo.

“Quiero lograr que Royx tenga una inteligencia artificial local, cosa que no dependa de internet”, señaló.

Museo de robótica en Achocalla

Mamani también impulsa el primer museo de robótica en Bolivia, ubicado en la Segunda Laguna de Achocalla, donde reúne robots educativos, de competencia, animatrónicos y creaciones propias.

El espacio busca acercar la tecnología a estudiantes, colegios y familias mediante visitas guiadas y experiencias interactivas.

“Primero Bolivia”

El ingeniero contó que recibió propuestas para continuar su trabajo fuera del país, pero decidió quedarse porque considera que Bolivia necesita referentes tecnológicos propios.

“Siempre para mí ha sido primero Bolivia”, expresó.

Mamani sostuvo que su intención es romper la idea de que la innovación solo viene del exterior y demostrar que los jóvenes bolivianos también pueden crear tecnología de alto nivel.

Pide apoyo a emprendimientos tecnológicos

El creador pidió mayor respaldo a los proyectos tecnológicos, startups y emprendimientos nacionales. Señaló que en Bolivia existen jóvenes con mucho talento, pero muchas veces solo reciben reconocimientos simbólicos y no herramientas reales para seguir creciendo.

También llamó a cambiar la mentalidad y apoyar más el talento boliviano.

“Primero deberíamos cambiar la manera en cómo pensamos”, afirmó.

Mensaje a los niños y jóvenes

Mamani dejó un mensaje para los niños que sueñan con construir robots o ingresar al mundo de la tecnología.

“Para mí, lo más cercano a tener un superpoder es la tecnología y la robótica”, dijo.

Además, remarcó que la falta de recursos no debe ser una barrera definitiva: “No importan tus condiciones, sino las decisiones que uno toma para llegar a donde uno quiere”.

Mira la programación en Red Uno Play