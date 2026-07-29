La competencia continúa en La Gran Batalla Superstars y este martes la gala arrancó con una presentación llena de actuación, emociones y una historia de desamor sobre el escenario más grande de la televisión boliviana.

El primer equipo en enfrentarse al desafío fue Marianella Molina junto a la academia Fusión Dance, quienes interpretaron “Él me mintió” de Amanda Miguel, una canción que exigió una gran carga emocional y una conexión profunda con el personaje.

Con una propuesta que combinó interpretación, baile y actuación, Marianella buscó transmitir la intensidad del tema y conquistar tanto al jurado como al público.

El jurado evaluó la interpretación de Marianella

Para Gabriela Zegarra, la presentación logró transmitir la historia detrás de la canción y destacó la energía del equipo, aunque señaló algunos momentos donde la atención se dispersaba.

“Yo entendí la historia que contaban, el momento trágico de la historia, y sí se sentía la energía de la canción”, comentó la jurado, quien también recomendó encontrar un mayor equilibrio entre el show y la interpretación del personaje.

Tito Larenti destacó la actuación, pero pidió mayor precisión

El jurado resaltó que Marianella logró acercarse a algunos elementos de la artista original, pero consideró que el equipo todavía puede mejorar la organización en escena.

“Quizás la artista con sus gestos y formas interpretando la canción, siento que fue una actriz más que cantante”, explicó Tito, quien además señaló algunos momentos donde la presentación perdió pulcritud.

Quimey del Río resaltó la esencia del personaje

Por su parte, Quimey valoró la propuesta y la construcción escénica realizada por el equipo.

“Me gustó mucho la escena, me encantó la actuación, y eso transmite la esencia de la canción”, afirmó.

Además, destacó que Marianella logró incorporar elementos del personaje, aunque sugirió cuidar la intensidad del movimiento para no perder fuerza en la interpretación.

Elka Meyer reconoció el trabajo del equipo

Elka destacó el compromiso de Fusión Dance y el esfuerzo detrás de la presentación.

“Hay una dinámica de equipo, lo han elaborado y le han puesto ganas y tiempo”, señaló.

Sin embargo, recomendó tener cuidado al incorporar elementos técnicos que pueden convertirse en un desafío mayor durante la presentación.

Marianella pide el apoyo del público

Tras recibir las evaluaciones del jurado, Marianella aseguró que cada comentario sirve para seguir creciendo dentro de la competencia.

“Como siempre, lo que nos dice el jurado es para mejorar. Estamos en una etapa con muchas presiones y tenemos que buscar equilibrio”, expresó.

Ahora, la decisión está en manos del público.

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