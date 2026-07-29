“Me la creí”: el jurado quedó sorprendido con la arriesgada presentación de Nicol Salce

La gala de este martes en La Gran Batalla Superstars llegó a su cierre con una presentación que combinó seguridad, talento y mucha energía.

El último equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Nicol Salce junto a la academia UN1TY, quienes aceptaron el desafío de interpretar “Los Besos” de Greeicy.

Con una propuesta fresca y llena de actitud, Nicol y su equipo buscaron reflejar la esencia de la artista colombiana, destacando especialmente la interpretación, la conexión escénica y el trabajo en equipo.

El jurado destacó la evolución y el trabajo del equipo

Para Elka Meyer, UN1TY mostró una presentación con buenas ideas y una mejor ejecución del concepto.

“Me gusta como equipo, tienen bonitas ideas y plasman las ideas de forma adecuada”, destacó.

Además, resaltó el avance en el lyp sinc y la coordinación del grupo, aunque recomendó mantener siempre la energía durante cada movimiento.

“Algunos problemitas con la corporalidad, pero está bien. De todas formas, va acorde a todo, me pareció muy adecuado”, señaló.

Tito Larenti pidió disfrutar más el proceso

El jurado valoró la propuesta, pero aconsejó al equipo enfocarse más en el camino de la presentación y no solamente en el resultado final.

“Lo importante es que sean prolijos y no piensen solo en el resultado, vayan de acuerdo al camino”, expresó Tito.

También mencionó que percibió algunos nervios durante la interpretación.

Quimey quedó sorprendido por la propuesta

Uno de los momentos más destacados de la evaluación llegó con Quimey del Río, quien reconoció que la presentación logró sorprenderlo.

“Me pusiste nervioso, la verdad estaba muy bien porque me la creí. Me tomó por sorpresa, me gusta ese nivel de audacia”, afirmó.

Además, elogió el trabajo realizado en el lyp sinc y calificó la presentación como un gran trabajo.

Gabriela destacó la seguridad de Nicol

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la confianza mostrada por Nicol durante la interpretación.

“Me gustó mucho, siento que estaba bien el lyp sinc, vi que estabas muy segura y que lo manejaste bien”, comentó.

La jurado destacó que los detalles de la puesta en escena acompañaron correctamente a la protagonista y aseguró que fue una gran noche para el equipo.

¡El público decide!

Con esta presentación cerró una nueva jornada de La Gran Batalla Superstars, pero la decisión final está en manos del público.

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