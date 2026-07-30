Entre risas y críticas: Marianella brilló en el escenario, pero el equipo tuvo tropiezos

La segunda parte de la semana de competencia en La Gran Batalla Superstars cerró con una presentación cargada de energía, humor y nostalgia.

El último equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue:

Marianella Molina junto a la academia Fusión Dance

Artista: Daniela Romo

Canción: “Pobre Secretaria”

Con una propuesta basada en la interpretación del personaje y el lado cómico de la canción, Marianella y su equipo buscaron conquistar al jurado en la temática de “Canciones del recuerdo”.

Marianella destaca por su interpretación

El jurado coincidió en resaltar el desempeño de Marianella, especialmente por su capacidad para asumir el personaje y mantener la esencia de la artista.

Gabriela Zegarra destacó la puesta en escena y aseguró que la participante continúa sorprendiendo.

“Sentí que la puesta estaba increíble. Solo faltó un poco más de ensayo y tiempo para definir algunos detalles. Marianella, en este personaje siento que nos impresionas cada vez más, haces un muy buen trabajo”, afirmó.

Quimey del Río también valoró la interpretación de la participante y resaltó su evolución.

“En cuanto a Marianella, en el tema de la fisicalidad estamos bien. Tu profesionalidad está ahí y lo presentaste muy bien. Me gustaron los gestos, el lip sync estaba complicado y lo sacaste”, señaló.

El jurado pide más coordinación a Fusión Dance

Aunque la presentación recibió buenos comentarios por su concepto y actuación, los jueces marcaron algunos aspectos que el equipo debe mejorar.

Elka Meyer destacó la idea cómica y la construcción del personaje, pero señaló errores durante la ejecución.

“Entraron en personaje y la idea estuvo buena, pero hubo algunos errores en los bailarines. Son un buen equipo y hacen un buen trabajo, pero tiene que haber un equilibrio”, explicó.

Tito Larenti fue más crítico con el desempeño grupal y pidió mayor trabajo de coordinación.

“Marianella me encantó lo que hiciste. La letra era muy difícil y realizaste una presentación muy buena, pero el equipo no me gustó. Se están quedando y necesitan un trabajo intenso. Están descoordinados y no siento que utilicen bien el espacio del escenario”, comentó.

Marianella asegura que seguirán trabajando

Tras recibir las devoluciones del jurado, Marianella agradeció las observaciones y aseguró que el equipo continuará esforzándose para mejorar en la competencia.

“Siempre estamos trabajando y yo veo que los chicos siempre se están esforzando. Vamos a seguir mejorando”, expresó.

Con esta presentación terminó la gala del miércoles de La Gran Batalla Superstars, donde los equipos buscan convencer al jurado para conseguir un lugar en la gala del lunes y competir por un importante beneficio.

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