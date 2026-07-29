San Ignacio de Velasco enciende su civismo: Arrancan los actos protocolares por sus 278 años de fundación

El municipio de San Ignacio de Velasco se encuentra de fiesta. Las calles de la capital ignaciana se vistieron de gala y civismo para dar inicio formal a los actos protocolares en conmemoración de sus 278 años de fundación, una celebración que consolida a la región como uno de los motores de desarrollo y cultura viva de la Chiquitania.

La inauguración de las fechas centrales estuvo marcada por el desfile cívico estudiantil, donde unidades educativas demostraron su fervor y respeto por la historia de este pujante municipio.

Un mes de festejos y reconocimiento a las raíces

Aunque el aniversario oficial se celebra este 31 de julio, la comuna ignaciana ha estado sumergida en una agenda festiva desde que comenzó el "mes juliano". El alcalde de San Ignacio de Velasco, Feldman Gómez, expresó su profunda satisfacción por la respuesta de la población y el compromiso heredado de sus ancestros.

"Estamos muy contentos por el civismo que demuestra el sector escolar. San Ignacio hoy es un gran potencial en desarrollo tanto agrícola, ganadero e industrial. Somos un pueblo de cultura viva, de tradición, de arte y de música, pero también de gente muy amable", destacó la primera autoridad municipal.

El burgomaestre enfatizó que el crecimiento exponencial de la región se debe al esfuerzo diario de sus habitantes y a la política de puertas abiertas que ha permitido la llegada de nuevos emprendedores. "Hemos abierto los brazos a toda la gente que viene del exterior y del interior del país para que siga sumándose al progreso de nuestro municipio", añadió Gómez.

Agenda de las jornadas centrales

Los actos conmemorativos no se detienen. Para dar continuidad a la agenda protocolar, las autoridades municipales confirmaron el cronograma para los días cumbres de la festividad:

Jueves 30 de julio (07:30 A.M.): Gran desfile cívico militar e interinstitucional, que contará con la participación de autoridades nacionales, departamentales y locales en el palco oficial.

Viernes 31 de julio: Día central de la efeméride, donde se desarrollarán los actos principales y las festividades tradicionales del aniversario.

Para cerrar, el alcalde Gómez extendió una cordial invitación no solo a los residentes locales, sino también a los municipios vecinos y turistas para que formen parte de este hito histórico: "Hay mucho que aportar y mucho que conocer de nosotros; estamos muy contentos de recibirlos a todos", expresó.

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