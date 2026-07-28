San Ignacio de Velasco vive la semana grande de la FexpoSIV 2026

La FexpoSIV 2026 continúa con sus actividades en San Ignacio de Velasco, consolidándose como uno de los principales encuentros del sector agropecuario del departamento. En esta versión participan 443 ejemplares de alta genética bovina y más de 220 expositores, mientras avanzan los juzgamientos, remates y la exhibición comercial.

El presidente de la Feria, Emilio Peña, informó que la feria inició con el pesaje de los animales y la elección de los ejemplares más pesados.

El toro "Silvester FIV", de la raza Nelore astado, registró un peso de 1.220 kilogramos, mientras que el ejemplar más pesado de la raza Nelore mocho alcanzó los 1.100 kilogramos.

Durante esta jornada comenzaron los juzgamientos de la raza Sindhi y, posteriormente, se desarrollarán las evaluaciones de Nelore y Nelore mocho. Además, en horas de la noche está previsto el primer remate de la semana ferial.

Peña destacó que la feria reúne más de 400 animales de las razas Sindhi, Nelore y Nelore mocho, a los que se suman 23 ejemplares de la raza lechera Girolando, incorporados como parte de una iniciativa para impulsar el desarrollo de la producción láctea en la región.

Señaló que, por la cantidad de expositores, la FexpoSIV se ubica como la segunda feria más importante del departamento después de Expocruz, aunque en número de animales ocupa el tercer lugar, por detrás de Agropecruz.

Las actividades en la Feria se extenderán hasta el domingo con una agenda que incluye juzgamientos, remates, exposición comercial y encuentros destinados a fortalecer el desarrollo agropecuario de la región de San Ignacio de Velasco.

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