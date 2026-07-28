El dólar mantiene su escalada y reduce la distancia con una nueva barrera

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este martes 28 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,54 por dólar, un incremento respecto a la jornada anterior, cuando la cotización oficial se ubicó en Bs 11,37.

Con esta actualización, la divisa estadounidense se mantiene por encima de los Bs 11 por otra jornada consecutiva y queda a solo Bs 0,46 de alcanzar la barrera de los Bs 12.

En el mercado paralelo, la cotización mostró un comportamiento distinto. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se comercializa en Bs 11,66 para la compra y Bs 11,61 para la venta.

En comparación con el lunes, la plataforma reportó una leve variación. En esa jornada, el dólar paralelo se cotizaba en Bs 11,71 para la compra y Bs 11,62 para la venta, lo que refleja un descenso en la cotización de compra y una ligera reducción en la de venta.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus valores continúan siendo una referencia para diversos sectores económicos, especialmente en operaciones vinculadas al comercio y la importación.

El BCB informó que el Tipo de Cambio Oficial será publicado diariamente, en el marco del régimen de tipo de cambio flexible vigente en el país.

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