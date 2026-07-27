Esta es la lista completa de los móviles compatibles con el internet de Starlink

La gran ventaja operativa del sistema radica en que la transición de la red celular tradicional al satélite se realiza de manera totalmente automática sin requerir ajustes del usuario.
27/07/2026 19:24
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Quedarse sin comunicación en medio de una emergencia o una zona rural aislada ha dejado de ser una amenaza inevitable gracias a la conectividad orbital. De acuerdo al medio Xataca móvil, esta innovadora infraestructura demostró su efectividad crucial durante los devastadores incendios forestales registrados en Madrid y Ávila, donde permitió mantener operativos los mapas e imágenes de auxilio tras la caída de las antenas terrestres.
Dispositivos pioneros e integraciones de última generación
Para acceder a esta cobertura espacial se ha confirmado una lista oficial de terminales compatibles que abarca a firmas líderes como Samsung, Apple, Motorola y Google. Cabe destacar que la prestigiosa familia de smartphones Google Pixel 10 marcó un hito histórico al ser la primera en integrar el uso nativo de datos satelitales desde su primer día en el mercado.
Conexión automatizada y sin aplicaciones adicionales
La gran ventaja operativa del sistema radica en que la transición de la red celular tradicional al satélite se realiza de manera totalmente automática sin requerir ajustes del usuario.
Expansión global de la mayor red celular del planeta
Con más de 650 satélites dedicados exclusivamente a la tecnología Direct to Cell, la firma espacial ha consolidado la mayor superficie de cobertura 4G global hasta la fecha. Presente en más de una veintena de países y ofreciendo roaming en destinos como Canadá o Japón, la red continúa desplegando progresivamente sus llamadas de voz tras las pruebas iniciadas a finales de 2025.
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