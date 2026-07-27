Esta es la lista completa de los móviles compatibles con el internet de Starlink

Quedarse sin comunicación en medio de una emergencia o una zona rural aislada ha dejado de ser una amenaza inevitable gracias a la conectividad orbital. De acuerdo al medio Xataca móvil, esta innovadora infraestructura demostró su efectividad crucial durante los devastadores incendios forestales registrados en Madrid y Ávila, donde permitió mantener operativos los mapas e imágenes de auxilio tras la caída de las antenas terrestres.

Dispositivos pioneros e integraciones de última generación

Para acceder a esta cobertura espacial se ha confirmado una lista oficial de terminales compatibles que abarca a firmas líderes como Samsung, Apple, Motorola y Google. Cabe destacar que la prestigiosa familia de smartphones Google Pixel 10 marcó un hito histórico al ser la primera en integrar el uso nativo de datos satelitales desde su primer día en el mercado.

Google: Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y 10 Pro Fold: Texto, MMS y navegación por datos vía satélite desde su lanzamiento. Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL y 9 Pro Fold: Texto y MMS de salida; habilitación de datos a partir de octubre de 2025. Pixel 9a: Soporte enfocado exclusivamente en mensajería de texto.

Samsung: Modelos de solo texto (sin datos): Galaxy A14, S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip3 y Z Fold3. Modelos con datos habilitados (desde octubre de 2025): Galaxy A15 5G, A16 5G, A25 5G, A35 5G, A36 5G, A53 5G, A54 5G y A56 5G; series completas Galaxy S21 FE, S22, S23, S24, S25 y S26; plegables Galaxy Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Flip8, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7, Z Fold8, Z Fold8 Ultra; y terminales de alta resistencia XCover6 Pro y XCover7 Pro.

Apple y Motorola: Diversos terminales recientes de ambas firmas cuentan con la compatibilidad técnica requerida para sincronizarse automáticamente con esta infraestructura espacial.



Conexión automatizada y sin aplicaciones adicionales

La gran ventaja operativa del sistema radica en que la transición de la red celular tradicional al satélite se realiza de manera totalmente automática sin requerir ajustes del usuario.

Expansión global de la mayor red celular del planeta

Con más de 650 satélites dedicados exclusivamente a la tecnología Direct to Cell, la firma espacial ha consolidado la mayor superficie de cobertura 4G global hasta la fecha. Presente en más de una veintena de países y ofreciendo roaming en destinos como Canadá o Japón, la red continúa desplegando progresivamente sus llamadas de voz tras las pruebas iniciadas a finales de 2025.

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