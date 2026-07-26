¿Quieres transformar tu TV en un Smart TV? El puerto HDMI te ayudará a hacerlo

Si tienes un televisor que todavía funciona perfectamente, pero no cuenta con aplicaciones como Netflix, YouTube o Disney+, no es necesario comprar uno nuevo. Gracias a un sofisticado aparato que se conecta a través del puerto HDMI, podrás tener un Smart TV última generación.

Google TV Streamer, lo que debes conectar al puerto HDMI para ver streaming

El Google TV Streamer, sucesor del Chromecast, es el dispositivo que permitirá transformar tu televisor en un Smart TV utilizando simplemente el puerto HDMI. Una vez instalado y conectado a internet, este artefacto permite acceder a una interfaz inteligente desde la que se pueden descargar aplicaciones, ver películas, series, deportes y videos en streaming, sin depender del sistema operativo del televisor.

A diferencia del antiguo Chromecast, que se conectaba directamente al puerto HDMI y permanecía oculto detrás del televisor, este nuevo modelo adopta el formato de una pequeña TV Box con un diseño minimalista que se coloca junto al televisor.

En la parte trasera incorpora conexión HDMI, un puerto USB-C para la alimentación eléctrica y una entrada Ethernet Gigabit, ideal para quienes buscan una conexión a internet más estable.

Las novedades que trae el reemplazo del Chromecast

Uno de los cambios más destacados es el nuevo control remoto. Además de ofrecer una distribución de botones más cómoda, incorpora un botón completamente personalizable para abrir aplicaciones o ejecutar funciones específicas.

También incluye una función muy práctica: si el control remoto se pierde, bastará con presionar un botón ubicado en el propio Google TV Streamer para que el mando emita un sonido y sea mucho más fácil encontrarlo.

Durante la configuración inicial, el dispositivo puede sincronizarse con el televisor para controlar funciones como el encendido, apagado y volumen mediante la tecnología HDMI-CEC, evitando utilizar varios controles remotos al mismo tiempo.

Con un hardware más potente, una interfaz moderna y nuevas funciones para el hogar conectado, el Google TV Streamer se presenta como una de las opciones más completas para quienes desean actualizar un televisor antiguo y disfrutar de una experiencia similar a la de un Smart TV sin reemplazar el equipo.

Cuánto sale el Google TV Streamer en Argentina

Si quieres comprar este dispositivo para contar con funciones de streaming en tu viejo televisor, puedes adquirir el Google TV Streamer en Mercado Libre a un precio cercano a los $250.000.

Fuente: UNO.

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