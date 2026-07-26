El descubrimiento de LHS 1140 b marca un avance clave en la búsqueda de mundos habitables fuera del Sistema Solar. Científicos lograron confirmar la presencia de gases en un exoplaneta rocoso ubicado en una región donde podrían existir condiciones favorables para la presencia de agua líquida.

La exploración de planetas similares a la Tierra dio un nuevo paso luego de que un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard detectara una atmósfera alrededor de LHS 1140 b, un exoplaneta considerado uno de los candidatos más prometedores para estudiar la posibilidad de ambientes habitables fuera de nuestro sistema planetario.

El hallazgo representa un avance importante para la astronomía porque proporciona una de las primeras pruebas sólidas de que un planeta rocoso ubicado en una zona habitable puede conservar una envoltura gaseosa alrededor de su superficie, una característica fundamental para analizar sus condiciones ambientales.

Un planeta ubicado a 48 años luz de la Tierra

LHS 1140 b se encuentra a aproximadamente 48 años luz de distancia de la Tierra y orbita una estrella enana roja, un tipo de astro más pequeño y menos caliente que el Sol.

El interés científico por este planeta se debe a que se encuentra dentro de la llamada zona habitable, una región del espacio donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida, siempre que el planeta cuente con una atmósfera adecuada.

Esta ubicación convierte a LHS 1140 b en uno de los principales objetivos para futuras investigaciones sobre la posibilidad de encontrar mundos con características similares a las terrestres.

Detectan helio en la atmósfera del exoplaneta

Los investigadores confirmaron hasta ahora la presencia de helio en las capas superiores de la atmósfera de LHS 1140 b.

Aunque este descubrimiento no significa que exista vida en el planeta ni confirma que sea habitable, sí demuestra que un mundo rocoso de este tipo puede mantener una atmósfera estable durante largos periodos, un factor esencial para conservar condiciones ambientales compatibles con la presencia de agua y otros procesos químicos.

Los científicos consideran que este hallazgo abre la puerta a nuevos estudios para conocer con mayor precisión la composición de la atmósfera y la evolución del planeta.

El telescopio James Webb analizará sus posibles señales de habitabilidad

El próximo objetivo de los investigadores será utilizar las capacidades del Telescopio Espacial James Webb para estudiar con mayor detalle la atmósfera de LHS 1140 b.

Los astrónomos buscan identificar la posible presencia de otros compuestos, como vapor de agua, oxígeno, dióxido de carbono y metano, elementos que podrían aportar información sobre la historia del planeta y sus condiciones actuales.

Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no existe evidencia de vida en este exoplaneta. La detección de una atmósfera es únicamente un primer paso dentro de un proceso mucho más amplio de investigación.

Un nuevo camino en la búsqueda de vida fuera de la Tierra

El estudio de LHS 1140 b representa un avance significativo en la exploración espacial, ya que permite analizar directamente las características de un mundo lejano con algunas condiciones potencialmente similares a las terrestres.

Cada nuevo descubrimiento acerca a la ciencia a responder una de las grandes preguntas de la humanidad: si la Tierra es el único planeta con vida o si existen otros mundos capaces de albergarla en algún lugar del universo.

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