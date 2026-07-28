Antes de salir, revise el pronóstico del clima para este martes en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 28 de julio una jornada con cielos despejados y poco nubosos en gran parte del país. Las bajas temperaturas continuarán en el occidente, mientras que el oriente mantendrá un ambiente cálido y sin probabilidad de lluvias.

Occidente

La Paz: cielos poco nubosos, con temperaturas entre 4°C y 21°C .

El Alto: mínima de -5°C y máxima de 17°C , con cielo poco nuboso.

Oruro: cielos despejados, sin lluvias, con temperaturas entre -8°C y 20°C .

Potosí: cielos despejados y temperaturas entre -5°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles

Cochabamba: cielos poco nubosos, temperaturas entre 7°C y 32°C , sin lluvias.

Sucre: cielos despejados, con una mínima de 6°C y una máxima de 27°C .

Tarija: cielos despejados y temperaturas entre 3°C y 32°C.

Oriente

Santa Cruz: cielo poco nuboso, con temperaturas entre 22°C y 30°C .

Trinidad: mínima de 21°C y máxima de 33°C , sin probabilidad de lluvias.

Cobija: cielo poco nuboso y temperaturas entre 21°C y 36°C.

El Senamhi recomienda revisar el pronóstico antes de salir de casa, especialmente en las regiones del occidente, donde persisten las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

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