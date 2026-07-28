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Antes de salir, revise el pronóstico del clima para este martes en Bolivia

El Senamhi publicó el pronóstico para este martes. Revise cómo estará el tiempo antes de planificar su jornada.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

28/07/2026 7:46

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Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 28 de julio una jornada con cielos despejados y poco nubosos en gran parte del país. Las bajas temperaturas continuarán en el occidente, mientras que el oriente mantendrá un ambiente cálido y sin probabilidad de lluvias.

Occidente

  • La Paz: cielos poco nubosos, con temperaturas entre 4°C y 21°C.

  • El Alto: mínima de -5°C y máxima de 17°C, con cielo poco nuboso.

  • Oruro: cielos despejados, sin lluvias, con temperaturas entre -8°C y 20°C.

  • Potosí: cielos despejados y temperaturas entre -5°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles

  • Cochabamba: cielos poco nubosos, temperaturas entre 7°C y 32°C, sin lluvias.

  • Sucre: cielos despejados, con una mínima de 6°C y una máxima de 27°C.

  • Tarija: cielos despejados y temperaturas entre 3°C y 32°C.

Oriente

  • Santa Cruz: cielo poco nuboso, con temperaturas entre 22°C y 30°C.

  • Trinidad: mínima de 21°C y máxima de 33°C, sin probabilidad de lluvias.

  • Cobija: cielo poco nuboso y temperaturas entre 21°C y 36°C.

El Senamhi recomienda revisar el pronóstico antes de salir de casa, especialmente en las regiones del occidente, donde persisten las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

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