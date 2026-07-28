El estadio Tahuichi Aguilera vuelve a brillar con tecnología de luces LED de última generación

La Gobernación cruceña realizó exitosamente la primera prueba del nuevo sistema de iluminación con tecnología LED en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera. La renovación del equipamiento cumple de manera rigurosa con los estándares exigidos por la FIFA y la Conmebol al alcanzar una potencia de 1.800 lux, lo que garantiza transmisiones televisivas nocturnas en alta definición.

Durante la prueba realizada en el césped del recinto deportivo, la autoridad departamental comprobó el correcto funcionamiento de las luminarias distribuidas alrededor del campo.

En medio de la inspección, Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, dijo “hola Santa Cruz, este es el juego de luces del estadio Tahuichi Aguilera que no servía pero que ahora funciona. Adelante. Esto sigue”.

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