Cae el primer sospechoso del sangriento atraco a librecambistas en la Terminal de Buses

En un rápido despliegue policial tras el violento atraco a mano armada registrado a las 19:30 de este lunes frente a la Terminal de Buses, las fuerzas del orden lograron la aprehensión de un hombre sospechoso de haber participado en el crimen que trágicamente cobró la vida de un librecambista.

El traslado del aprehendido

El sospechoso, un sujeto de entre 20 y 30 años de edad, fue trasladado bajo un estricto resguardo policial y completamente enmanillado. A diferencia de otros operativos, el individuo ingresó con el rostro descubierto, vistiendo únicamente una gorra ploma.

El destino de su reclusión temporal son las dependencias del Primer Batallón de Seguridad Física, el mismo recinto policial a donde previamente fue resguardada la mujer que acompañaba a la víctima fatal. Cabe recordar que dicha mujer portaba la mochila negra con el dinero que los delincuentes intentaron robar sin éxito.

Silencio policial y peritajes en curso

Hasta el momento, existe un marcado hermetismo en la institución del orden. Los efectivos policiales y los peritos asignados al caso han evitado brindar informes preliminares a los medios de comunicación. El sujeto fue ingresado de forma directa a las celdas mientras se espera determinar con exactitud su grado de implicación en el sangriento asalto.

Estado de las víctimas: Paralelamente, los dos heridos que dejó el tiroteo fueron evacuados de emergencia al Hospital Cochabamba. Equipos de peritos ya se dirigen a dicho nosocomio para tomarles las declaraciones correspondientes, con el fin de esclarecer el móvil del hecho y obtener descripciones físicas que confirmen si el joven aprehendido es efectivamente uno de los autores del delito.

La investigación avanza a paso firme por parte de la Policía Boliviana para dar con el resto de la banda delincuencial que sembró el terror en pleno centro de la ciudad.

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