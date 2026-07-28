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Asamblea Legislativa Departamental cruceña sesiona en San Ignacio por sus 278 años

El organismo departamental busca mantener un contacto directo con los municipios para atender de cerca sus problemáticas locales.

Ximena Rodriguez

27/07/2026 22:20

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz sesionó desde San Ignacio de Velasco, en este sentido, María René Álvarez, manifestó que "nos sentimos realmente contentos de estar en casa, de estar en nuestro pueblo".

La autoridad explicó que esta segunda sesión territorial responde a una planificación orientada a tener un acercamiento directo con las distintas provincias para conocer de cerca sus problemáticas locales.

Homenaje al desarrollo e historia chiquitana

El pleno institucional eligió el municipio de San Ignacio de Velasco para celebrar una plenaria extraordinaria en el marco de sus 278 años de fundación.

Durante el encuentro, la directiva del órgano departamental procedió a entregar reconocimientos públicos a destacados ciudadanos que contribuyen diariamente al crecimiento de la zona.

En ese contexto, la titular del cuerpo legislativo remarcó que San Ignacio se consolida como un pueblo altamente productivo que aporta de manera significativa a la economía de todo el país.

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