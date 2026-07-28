Acoso en las aulas: Aprehenden a profesor acusado de pedir y enviar fotos explícitas a una menor de 14 años

Un profesor fue aprehendido por la Policía tras ser denunciado formalmente por acoso sexual en contra de una estudiante de 14 años, a quien presuntamente enviaba fotografías de sus partes íntimas y, bajo presión, le exigía material de la misma índole.

Vacaciones escolares rompieron el silencio

El hecho ilícito se habría registrado el pasado 25 de junio. Sin embargo, aprovechando el periodo de vacación escolar, la menor rompió el silencio y confesó la situación a su entorno familiar, lo que derivó en la inmediata movilización de sus tutores.

"Este maestro acosó a mi sobrina enviándole fotos explícitas. Ya hicimos las investigaciones correspondientes y presentamos la denuncia formal ante las autoridades", manifestó la tía de la víctima directa, notablemente consternada por la situación.

Un agresor con antecedentes en el magisterio

La preocupación de la familia y de la comunidad educativa se incrementó al descubrirse que el sindicado no operaba por primera vez bajo este modus operandi. Al revisar los registros con el personal de investigación asignado al caso, se constató que el profesor cuenta con una denuncia previa por el mismo delito en otra unidad educativa, proceso que en su momento fue rechazado.

Debido al acceso directo que el docente mantenía con adolescentes de entre 14 y 15 años, la parte querellante no descarta la existencia de más víctimas que hayan callado por temor o coacción, por lo que instan a otras posibles afectadas a formalizar sus testimonios.

DDE Cochabamba activa protocolos de suspensión

La respuesta administrativa e institucional no se hizo esperar. El director de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba, Edgar Veizaga, informó que se otorgó un plazo perentorio de 24 horas a la Dirección Distrital para remitir el informe oficializado sobre el caso.

La autoridad educativa detalló las medidas que se aplicarán de forma estricta contra el sindicado:

Proceso disciplinario: Se iniciará un sumario interno de manera paralela a las indagaciones de la Fiscalía.

Suspensión inmediata: Veizaga aclaró que, en cumplimiento de los protocolos de seguridad escolar, una vez que el Ministerio Público emita la imputación formal , el maestro será apartado de sus funciones y suspendido de toda actividad pedagógica.

Vía penal: La DDE coadyuvará en el seguimiento para garantizar sanciones ejemplarizadoras en el ámbito de la justicia ordinaria.

El acusado permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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