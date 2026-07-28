Menos del 50% de los buses opera por la escasez de diésel en Santa Cruz

La salida de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz se desarrolla con relativa normalidad, principalmente hacia Cochabamba por la carretera nueva, que permanece habilitada. Sin embargo, la ABC mantiene restricciones de circulación en la carretera antigua, específicamente entre La Angostura y Bermejo, debido a trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por la ABC, las restricciones se aplican diariamente entre las 09:00 y las 11:00, por lo que se recomienda a conductores y pasajeros planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización vial y seguir las instrucciones del personal desplazado en la zona para evitar contratiempos.

No obstante, los vendedores de boletos señalaron que el principal problema continúa siendo la escasez de diésel, situación que ha reducido significativamente la cantidad de buses en operación.

"No tenemos buses disponibles para poder vender ahora. Bien sabemos que es por la escasez de combustible", indicó una operadora de la terminal.

Asimismo, aseguró que actualmente trabaja menos del 50% de la flota habitual, lo que provoca demoras y obliga a numerosos pasajeros a esperar la disponibilidad de unidades para poder emprender su viaje.

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