Santistevan tras incendio en fábrica: "Se necesitan más carros bomberos y mejor equipamiento"

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, aseguró que la magnitud del incendio registrado en una fábrica del Parque Industrial evidencia las limitaciones que existen para enfrentar emergencias con sustancias químicas y advirtió que la contaminación generada representa un riesgo para la población.

Santistevan explicó que uno de los principales factores que dificultan el control del fuego es la presencia de etanol y otros productos inflamables almacenados en la empresa.

"El etanol es un elemento que, combinado con el agua, no se puede combatir con el propio agua, sino también con otros elementos químicos. Esa espuma especial es la que están utilizando los bomberos, pero aún no se ha logrado sofocar completamente el incendio", señaló.

Añadió que, ante estas condiciones, los equipos de emergencia aplican técnicas específicas, como la pulverización de agua en forma de lluvia, para disminuir progresivamente la temperatura y evitar que el fuego se expanda.

El secretario destacó el trabajo coordinado entre bomberos de la Gobernación, la Alcaldía, el municipio, voluntarios y otras instituciones, cuyos equipos trabajan por turnos para mantener las labores de control durante varias horas consecutivas.

Santistevan sostuvo que este incendio deja en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

"No solamente el Parque Industrial tiene debilidades. Sino también las instituciones porque nosotros no estamos preparados. Se necesitan más carros bomberos, equipos en óptimas condiciones y presupuesto suficiente para proteger a la sociedad frente a incendios de esta magnitud", manifestó.

Asimismo, indicó que la disponibilidad de combustible también influye en la operatividad de los equipos de emergencia, por lo que consideró necesario contar con reservas permanentes para garantizar una respuesta inmediata.

Informó que la Gobernación continuará apoyando las labores de extinción con espuma especializada, cisternas de abastecimiento de agua y combustible, además de reforzar el perímetro de seguridad para evitar que la población se exponga al humo tóxico.

"Las personas no deberían acercarse por lo menos a tres kilómetros a la redonda porque el aire está absolutamente contaminado", advirtió, al señalar que los centros hospitalarios permanecen preparados para atender posibles casos de afectación por la inhalación del humo.

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