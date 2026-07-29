Incendio en fábrica de pinturas en Santa Cruz sigue activo tras más de 14 horas

Continúan las labores para sofocar el incendio que afecta desde la tarde del martes a una fábrica de pinturas ubicada en la zona del Parque Industrial, en la capital cruceña. A primeras horas de este miércoles, una densa columna de humo aún se elevaba desde las instalaciones, lo que reflejaba que el fuego no había sido completamente controlado.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio se inició alrededor de las 15:00 del martes y, debido a la presencia de productos químicos almacenados en la planta, las llamas se propagaron con rapidez, lo que dificultó el trabajo de los equipos de emergencia.

"Estamos trabajando en contener el incendio para evitar que llegue a los demás contenedores que tienen combustible. Somos 10 unidades, aproximadamente 180 bomberos,que todavía seguimos trabajando en el lugar debido a que tenemos derrame de parte del producto", señaló el comandante de bomberos.

Durante toda la noche, bomberos de distintas unidades continuaron con las tareas de enfriamiento y sofocación para evitar que el fuego se reactive o se extienda hacia sectores aledaños.

Como medida de seguridad, la policía mantiene acordonado el perímetro de la fábrica y restringe el tránsito vehicular en los alrededores. Según un comunicado brindado por la empresa, no se registraron víctimas fatales ni heridos.

Precisó que, hasta el momento, los equipos de emergencia utilizaron aproximadamente 200 mil litros de agua y 3.000 litros de espuma para combatir las llamas.

Asimismo, indicó que las causas del incendio solo podrán establecerse una vez finalicen las operaciones. "No podemos dar por segura la zona hasta que concluyamos el trabajo. Recién entonces procederemos a realizar la evaluación para determinar qué originó el incendio", sostuvo.

Se espera que, una vez controlada la emergencia, se inicien las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio y establecer la magnitud de las pérdidas materiales.

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