Conductor pierde la vida y tres pasajeras se salvan milagrosamente tras impactar contra una peña en la carretera al oriente

Un fatal accidente de tránsito tiñó de luto la carretera Cochabamba–Santa Cruz la tarde del lunes 27 de julio. El vuelco de un tractocamión cisterna cargado de diésel cobró la vida del conductor y dejó a tres pasajeras heridas, entre ellas dos menores de edad.

El siniestro se registró en el kilómetro 85 de la mencionada ruta, específicamente en la zona de Paracti, dentro del municipio de Villa Tunari. De acuerdo con el informe de la Policía Boliviana, el vehículo pesado perdió el control por causas que aún se encuentran bajo investigación, impactando con fuerza contra una peña antes de volcar a un costado de la vía.

"Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del camión, identificado con las iniciales F. F. V. E. de 45 años de edad, falleció de forma instantánea en el lugar del hecho", detallaron las autoridades de Tránsito.

Menores y una mujer adulta resultaron heridas

En la cabina del motorizado también viajaban tres personas como pasajeras, quienes lograron sobrevivir pero resultaron con lesiones de diversa consideración. Se trata de una mujer adulta y dos niñas de 9 y 3 años de edad.

Tras el accidente, los equipos de emergencia evacuaron inicialmente a las víctimas al hospital de Paracti. Sin embargo, debido a la gravedad de los golpes sufridos, posteriormente fueron trasladadas a una clínica privada en el municipio de Sacaba.

Investigaciones en curso

El camión cisterna terminó con severos daños materiales en su estructura. El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, mientras la Dirección de Tránsito continúa recolectando peritajes para determinar si el hecho se debió a una falla mecánica, exceso de velocidad o imprudencia.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con máxima responsabilidad en las rutas interdepartamentales, donde un segundo puede cambiarlo todo.

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