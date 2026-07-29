Transporte pesado se declara en emergencia y anuncia medidas de presión ante la escasez de diésel y el mal estado de las carreteras

El sector del transporte pesado interdepartamental e internacional ha encendido las alarmas y se declara en estado de apronte. Tras la conclusión de su más reciente ampliado nacional, realizado en la ciudad de Cochabamba, la Confederación de Choferes advirtió al Gobierno central con asumir medidas de presión drásticas si no se cumple de manera inmediata con el abastecimiento regular de diésel y el mantenimiento efectivo de las carreteras del país.

El ejecutivo de la Confederación de Choferes, Lucio Gómez, fue el encargado de transmitir el malestar del sector, señalando que los transportistas se sienten burlados por las autoridades ante las promesas incumplidas.

"El tema de los carburantes, diésel, debe ser cumplido por el gobierno de acuerdo a sus compromisos. De la misma manera, las carreteras deben implementarse con las empresas tal cual como está presentado el proyecto que ha entregado el presidente", afirmó Gómez con firmeza.

Exigen reestructuración de fondos para el mantenimiento vial

Una de las propuestas más contundentes del ampliado gira en torno a la administración de los recursos recaudados en los peajes. Los transportistas exigen cambios estructurales en la distribución presupuestaria de Vías Bolivia para garantizar que las rutas troncales e internacionales sean transitables.

Reversión de recursos: El sector demanda que el 30% de los fondos de peajes que actualmente se destinan a las gobernaciones sea revertido a favor de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de forma exclusiva para el mantenimiento vial.

Ante las posibles críticas o señalamientos de que sus movilizaciones tengan un trasfondo desestabilizador, el dirigente aclaró de forma tajante la postura del gremio. "Nosotros no estamos metidos en la política, sino estamos reclamando lo que concierne directamente lo que es social", enfatizó Gómez, vinculando su protesta estrictamente a sus herramientas y condiciones de trabajo.

Próximas acciones: Medidas tras el estado de excepción

El transporte pesado advirtió que la tregua es temporal. Según informaron sus dirigentes, una vez que se levante el estado de excepción vigente, convocarán de manera inmediata a un nuevo ampliado nacional para definir las fechas y la modalidad de las protestas.

"Se van a tomar las decisiones claras con las medidas de protesta. Eso es claro, la decisión del transporte interdepartamental e internacional de carga", sentenció Gómez, dejando la responsabilidad en manos del Órgano Ejecutivo para evitar que el país vaya a un bloqueo de carreteras generalizado.

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