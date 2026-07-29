Intendencia de Cochabamba intensifica controles en quioscos escolares y sanciona la venta de productos vencidos

En su primera semana de retorno a clases tras el descanso pedagógico de invierno, la Intendencia Municipal de Cochabamba puso en marcha operativos de fiscalización en los quioscos de distintas unidades educativas del centro de la ciudad (Cercado). El objetivo principal de estas inspecciones es precautelar la salud y garantizar la inocuidad alimentaria para los estudiantes.

Sanciones y decomisos por alimentos no aptos

Durante las revisiones sorpresa, personal de la Intendencia constató irregularidades preocupantes en varios establecimientos, encontrando productos vencidos a la venta. Ante esta situación de riesgo para la población infantil y juvenil, los funcionarios procedieron a multar a las comerciantes infractoras y a aplicar estrictas sanciones.

Enrique Vizcarra, jefe de Defensa al Consumidor, explicó que tras concluir el receso pedagógico se retomaron de inmediato estas labores de control bajo la premisa de proteger los derechos de los estudiantes, considerados un sector de alta vulnerabilidad.

"Hemos estado esperando que pase el receso educativo para retomar nuevamente las actividades de control... Encontrarse productos vencidos [nos obliga a actuar], y hay que entender que es una población vulnerable", señaló Vizcarra.

Llamado a la corresponsabilidad interna

La Intendencia advirtió que los operativos continuarán de manera rigurosa en todo el municipio, procediendo al decomiso inmediato de aquellos alimentos que no cuenten con las normas básicas de higiene o que estén en mal estado.

Asimismo, las autoridades municipales anunciaron que comunicarán formalmente las infracciones a las direcciones de los establecimientos educativos. El propósito es que las instituciones actúen de forma interna como entes fiscalizadores, colaborando de manera conjunta en el control y la regulación de la venta de alimentos dentro de los colegios.

Mira la programación en Red Uno Play