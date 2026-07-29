Incendio en fábrica de pinturas demandará al menos siete horas de trabajo para ser controlado

El incendio registrado en una fábrica de pinturas ubicada en la zona del Parque Industrial, entre el cuarto y quinto anillo de Santa Cruz de la Sierra, continúa activo pasadas las 20:23 de este martes.

Las unidades de bomberos que trabajan en el lugar estiman que la sofocación del fuego demandará aproximadamente siete horas debido a la magnitud del siniestro y a la presencia de materiales altamente inflamables.

Hasta el momento, los equipos de emergencia utilizaron alrededor de 30.000 litros de agua para combatir las llamas, aunque el intenso calor y las constantes explosiones dificultan las labores de control.

Las llamas comenzaron alrededor de las 16:00 y desde entonces movilizaron a diferentes unidades de emergencia, que mantienen un intenso operativo para evitar que el fuego se propague a predios vecinos.

Como medida preventiva, las empresas ubicadas en los alrededores evacuaron a su personal, mientras los equipos de bomberos enfrentan constantes pequeñas explosiones ocasionadas por los productos almacenados en el interior de la fábrica.

La densa columna de humo es visible desde distintos puntos de la ciudad y refleja la intensidad del incendio. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.

Las imágenes captadas por el dron de Notivisión muestran que uno de los galpones fue consumido completamente por las llamas. Asimismo, la parte de la chata de un camión estacionado en el predio quedó totalmente destruida por el fuego.

Se prevé que durante la jornada del miércoles las autoridades inicien las pericias para establecer las causas que originaron el incendio, una vez que el fuego haya sido completamente extinguido.

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