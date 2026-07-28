Incendio estructural arrasa con vivienda precaria en la zona norte de Cochabamba

La tarde de este martes, un incendio estructural de magnitud afectó gravemente a una vivienda precaria situada en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. El siniestro movilizó de manera oportuna al Cuerpo de Bomberos de la Policía, quienes lograron controlar y sofocar las llamas, encontrándose actualmente en la fase de labores de enfriamiento.

Afortunadamente, no se registraron víctimas personales, aunque los daños materiales en la infraestructura son cuantiosos y la vivienda ha quedado prácticamente inhabitable.

Posible origen del siniestro y situación de riesgo

De acuerdo con el informe preliminar brindado por el personal de bomberos en el lugar, el fuego consumió la mayor parte del techado de madera, debilitando de forma crítica la estructura.

"El inmueble de características precarias ha sufrido daños severos. No descartamos que el mismo haya sido provocado por una fuga de gas licuado de petróleo", informó uno de los efectivos bomberiles.

Debido al daño estructural en el techo, las autoridades advirtieron que la vivienda corre un alto riesgo de colapso total, por lo que ya no reúne las condiciones mínimas para ser habitada.

Alarma vecinal

La única pobladora del inmueble, una mujer identificada por los vecinos como la señora Claudia, vive sola en el lugar y padece problemas de salud mental. El hecho causó profunda consternación y alarma entre los habitantes de la zona, quienes salieron a las calles para ver el trabajo de los Bomberos.

Los vecinos relataron que el comportamiento de la propietaria ya había generado situaciones de peligro constante en el vecindario con anterioridad. Ante la agresividad mostrada por la afectada y su negativa a dialogar con los medios de comunicación, efectivos policiales y personal de apoyo social se hicieron presentes en el lugar para proceder a su traslado. La mujer será llevada a un centro especializado para recibir atención médica y pasar la noche, mientras se inician formalmente las investigaciones para esclarecer las causas exactas del incendio.

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