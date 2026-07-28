Rodrigo Paz es declarado huésped ilustre de Lima y recibe las llaves de la ciudad

El presidente Rodrigo Paz fue declarado huésped ilustre de la ciudad de Lima durante un acto oficial realizado en la capital peruana, como parte de la agenda que cumple en el vecino país.

En la ceremonia, autoridades municipales también hicieron entrega de las llaves de la ciudad al mandatario boliviano, quien estuvo acompañado por la primera dama y miembros de su comitiva oficial.

Visita por transmisión de mando

La visita de Paz a Perú se da en el marco de los actos oficiales por la transmisión de mando presidencial de Keiko Fujimori.

El mandatario boliviano asistió a la ceremonia de posesión y, durante su visita, destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral entre Bolivia y Perú.

Según el reporte, Paz también resaltó la amistad que mantiene desde hace años con la nueva presidenta peruana.

Agenda bilateral

La visita no solo tuvo un carácter protocolar, sino también político y económico. Ambos gobiernos buscan abrir una nueva etapa en la relación bilateral, con una agenda enfocada en integración comercial, cooperación, seguridad, migración y conexiones portuarias y logísticas.

Estos temas fueron abordados en una primera reunión bilateral entre Rodrigo Paz y Keiko Fujimori antes de la ceremonia de posesión.

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