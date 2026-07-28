Fujimori y Paz vislumbran un "gran potencial para la cooperación" entre Perú y Bolivia

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, vislumbran este martes un "gran potencial para la cooperación" entre ambos países, durante una reunión sostenida en Lima antes de la investidura de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En la reunión celebrada en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en Lima, Fujimori y Paz resaltaron el bicentenario de relaciones diplomáticas entre los dos países, celebrado este 2026, según detalló la Cancillería peruana.

También coincidieron en destacar los "tradicionales vínculos de vecindad y hermandad" y reconocer "la amplia agenda de temas de interés común, la condición de países fronterizos y el gran potencial para la cooperación".

El lunes, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, mencionó que entre las prioridades de Bolivia está "instalar el gabinete binacional en el corto plazo", así como identificar áreas de trabajo conjunto, como el aprovechamiento del puerto peruano de Ilo, que para Bolivia tiene relevancia "comercial, turística y energética".

El puerto de Ilo, en el sur del país, es una alternativa para el comercio exterior de Bolivia, que habitualmente utiliza los puertos del norte de Chile para el flujo de sus exportaciones e importaciones.

El expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre de Rodrigo Paz, y el fallecido exmandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la mandataria electa, fueron artífices del Convenio de Amistad, Cooperación e Integración 'Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz' firmado en enero de 1992 en Ilo, por el que esa localidad se declaró zona franca industrial y de libre acceso para Bolivia.

Por otra parte, Aramayo indicó que el rol de Bolivia es "integrar" la región como un nexo entre los océanos Pacífico y Atlántico.

La semana pasada, el ministro de Exteriores de Bolivia anticipó que ambos países tratarán el proyecto de integración en la población boliviana de Guaqui, cercana al lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y compartido por ambos países, además del "relanzamiento" de los trabajos en la cuenca del río Desaguadero.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

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