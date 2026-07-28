Paz sostiene reuniones bilaterales con mandatarios durante transmisión de mando en Perú

En el marco de la transmisión de mando de la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de Honduras, Paraguay y Chile para reforzar la agenda internacional del país.

Reuniones bilaterales

Durante la jornada, el jefe de Estado se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente de Chile, José Antonio Kast.

Según la información oficial, los encuentros estuvieron enfocados en fortalecer las relaciones diplomáticas entre los países, impulsar la integración regional y promover una agenda de cooperación en áreas estratégicas.

Tratamiento de temas de interés internacional

Los diálogos también abordaron temas relacionados con el comercio, las inversiones y el desarrollo, con el objetivo de ampliar los espacios de coordinación y trabajo conjunto entre Bolivia y las naciones de la región.

Foto: Primer Mandatario, Rodrigo Paz, en compañía de líderes de Estado compartiendo temas de interés internacional. BTV.

El Gobierno destacó que estas reuniones forman parte de la estrategia para fortalecer la presencia de Bolivia en el ámbito internacional y consolidar los vínculos con los países vecinos y de América Latina.

Fuente: BTV.

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