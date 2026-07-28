La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en el marco de la investigación por la presunta importación y comercialización irregular de gasolina desestabilizada.

La medida fue asumida luego de que una comisión especial de la Cámara de Diputados concluyera una investigación sobre este caso. En su informe final, dado a conocer la semana pasada, la comisión identificó a Medinacelli como uno de los presuntos responsables y recomendó al Ministerio Público profundizar las investigaciones.

El proceso busca esclarecer si existieron irregularidades en la importación y comercialización de gasolina desestabilizada, establecer el presunto perjuicio económico ocasionado al Estado y determinar la eventual participación de otros exfuncionarios o particulares.

El informe legislativo también señala posibles responsabilidades de otras exautoridades de la gestión del presidente Luis Arce, por lo que no se descarta que las investigaciones se amplíen conforme avancen las diligencias.

Cabe recordar que Medinacelli dejó el cargo de ministro de Hidrocarburos el 22 de abril, en medio de la crisis por el abastecimiento de combustibles y de las presiones políticas que enfrentaba el Gobierno.

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