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Susto en un colegio de Santa Cruz: ladrillos caen durante el recreo y hiere a una estudiante

De acuerdo con el reporte preliminar, profesores y personal del centro educativo actuaron de inmediato para auxiliar a los menores y trasladaron a la niña afectada hasta un centro asistencial para recibir atención.

Charles Muñoz Flores

28/07/2026 12:31

Agregar Reduno en
Niña resulta herida tras caer ladrillos de la fachada de un colegio .
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Una estudiante resultó herida la mañana de este martes luego de que varios ladrillos se desprendieran de la fachada de una unidad educativa ubicada en la zona de Los Lotes, al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El incidente ocurrió mientras los estudiantes se encontraban en horario de recreo. De acuerdo con el reporte preliminar, profesores y personal del centro educativo actuaron de inmediato para auxiliar a los menores y trasladaron a la niña afectada hasta un centro asistencial para recibir atención.

La escolar presentó una lesión en la cabeza, por lo que los médicos realizaron una evaluación y procedieron con la atención correspondiente. Se aguarda un informe actualizado sobre su estado de salud.

De manera preliminar, se presume que los fuertes vientos registrados durante las últimas horas en la capital cruceña podrían haber provocado el desprendimiento de los ladrillos.

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