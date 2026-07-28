La leucemia apagó la vida de Liam en Brasil; su familia necesita ayuda para repatriarlo

La familia de Liam Aguirre, un niño de 12 años que perdió la vida tras una dura batalla contra la leucemia en Brasil, solicita el apoyo de la población y de las autoridades para reunir los recursos necesarios que permitan repatriar su cuerpo y darle el último adiós en Bolivia.

El menor fue diagnosticado con leucemia en octubre de 2025. Con la esperanza de acceder a un tratamiento que mejorara su estado de salud, sus padres viajaron hace aproximadamente 20 días a Brasil junto a sus dos hijos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y familiares, Liam no logró superar la enfermedad.

Ahora, el cuerpo del menor permanece en territorio brasileño, mientras sus familiares buscan reunir alrededor de Bs 25.000 para cubrir los gastos de repatriación y los trámites correspondientes.

“Ya habíamos hecho un gran esfuerzo económico para que pudiera viajar. Entre pasajes y otros gastos se invirtieron cerca de Bs 20.000, pero nuestros recursos ya no alcanzan para traerlo de regreso”, explicó el tío del menor.

La familia también solicita la intervención de las autoridades para agilizar los procedimientos consulares y administrativos que permitan el retorno del cuerpo a Bolivia.

“Lo único que queremos es traerlo a casa para poder velarlo y despedirlo junto a toda la familia”, manifestó el familiar.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 751 79 957, habilitado por la familia para coordinar cualquier tipo de ayuda económica. Asimismo, solicitaron apoyo para difundir el caso y facilitar las gestiones que permitan que Liam regrese a su país y reciba una sepultura junto a sus seres queridos.

Mira la programación en Red Uno Play