El poste se sostiene por los cables: vecinos exigen una solución inmediata antes de que ocurra un accidente

La preocupación crece entre los vecinos del barrio Villa Rosario, en Santa Cruz, donde un poste de tendido eléctrico y de telecomunicaciones permanece inclinado y sostenido prácticamente por los cables, representando un serio riesgo para peatones, estudiantes y conductores que circulan diariamente por el tercer anillo externo, cerca del mercado Antiguo Abasto.

La denuncia fue realizada a través del sector Ojo Ciudadano, al que los vecinos enviaron un video para alertar sobre el peligro. En respuesta, un equipo de El Mañanero de Red Uno llegó hasta el lugar para verificar la situación y recoger el testimonio de los habitantes.

Según se pudo constatar, el poste presenta un evidente deterioro en su base y permanece en pie únicamente gracias a los cables del tendido eléctrico y de internet. Aunque las causas no han sido confirmadas, algunos vecinos señalan que el daño pudo haber sido provocado por la caída de un árbol, mientras que otros aseguran que un vehículo impactó la estructura.

El presidente del barrio Villa Rosario, Mauricio Rosales, manifestó que el problema lleva aproximadamente una semana sin ser atendido.

“Estamos preocupados porque este poste está a punto de caerse. Es una zona de alto tráfico, pasan vehículos, peatones y niños que van al colegio. Lamentablemente seguimos sin una solución”, afirmó.

Rosales indicó que los vecinos ya presentaron la denuncia ante la Alcaldía, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y Cotas; sin embargo, asegura que ninguna institución ha asumido la responsabilidad de retirar o reemplazar la estructura.

“Ya hemos dado parte a todas las instituciones correspondientes y nadie quiere hacerse cargo. Alguien se tiene que hacer responsable antes de que ocurra un accidente”, expresó.

La preocupación aumenta debido a que, a menos de una cuadra del lugar, se encuentra el colegio Santo Tomás Aquino, además de otras unidades educativas, por lo que diariamente decenas de estudiantes transitan por la zona.

Los vecinos temen que, de no intervenirse de manera inmediata, el poste pueda desplomarse y provocar daños a personas, vehículos o a la infraestructura pública.

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