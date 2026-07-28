¡Se hizo la luz! Velasco presenta la nueva iluminación del estadio Tahuichi Aguilera

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, aseguró que el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera ya cuenta con un moderno sistema de iluminación, poniendo fin a un problema que durante meses afectó la realización de partidos nocturnos en el principal escenario deportivo del departamento.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la autoridad mostró el funcionamiento de las nuevas luminarias y celebró la conclusión de los trabajos con un mensaje dirigido a la población.

"Estas son las luces que nos merecemos", expresó Velasco mientras exhibía el renovado sistema de iluminación del estadio.

El gobernador también ofreció disculpas a los clubes cruceños que, debido a las deficiencias en el sistema anterior, tuvieron que disputar sus encuentros como locales en otros escenarios deportivos.

Según explicó, la falta de una iluminación adecuada era un problema heredado que finalmente fue solucionado con la instalación de las nuevas luminarias.

En la publicación compartida en sus plataformas digitales, Velasco destacó el inicio de una nueva etapa para el estadio.

"¡Se hizo la luz en el Tahuichi! Esto recién empieza. Vamos a tener un estadio a la altura de lo que se merece Santa Cruz", escribió.

La autoridad señaló que esta mejora forma parte de los trabajos destinados a modernizar el principal escenario deportivo cruceño y ofrecer mejores condiciones tanto para los equipos como para los aficionados.

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