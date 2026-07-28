Bolivia inicia esta jornada con una nueva alerta por la presencia de 1.461 focos de calor registrados en las últimas 24 horas, de acuerdo con el monitoreo nacional actualizado hasta las 08:00 de este martes 28 de julio.

El departamento de Santa Cruz continúa siendo la región más afectada, concentrando la mayor cantidad de registros y manteniéndose como el principal punto de atención para los equipos de emergencia y las autoridades encargadas de la vigilancia ambiental.

Además de Santa Cruz, también se reportan focos de calor en los departamentos de:

La Paz

Beni

Pando

Estas regiones permanecen bajo monitoreo debido a que las condiciones climáticas pueden favorecer la propagación de incendios, especialmente ante la presencia de altas temperaturas, fuertes vientos y vegetación seca.

Autoridades piden no bajar la guardia

Aunque un foco de calor no implica necesariamente la existencia de un incendio forestal, las autoridades recuerdan que estos registros representan anomalías térmicas detectadas mediante sistemas satelitales que deben ser verificadas en terreno.

Estos pueden estar relacionados con:

Incendios forestales

Quemas no controladas

Chaqueos

Quemas autorizadas

Otras fuentes de calor

Los equipos de respuesta mantienen vigilancia permanente para evitar que pequeños focos puedan convertirse en incendios de mayor magnitud y afectar comunidades, bosques o áreas protegidas.

Ciudadanía puede monitorear las alertas en tiempo real

La población puede acceder al Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), plataforma que permite conocer la situación de los focos de calor y eventos activos en el territorio nacional.

La herramienta brinda información sobre:

Focos de calor detectados

Incendios y quemas activas

Municipios y departamentos afectados

Áreas protegidas en riesgo

Información geográfica y forestal

Línea para denunciar incendios

Las personas pueden reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo a la línea: 64210076

Las autoridades recomiendan proporcionar:

Ubicación exacta del lugar.

Referencias cercanas.

Fotografías o videos, siempre desde una distancia segura.

Además, recuerdan que la población no debe acercarse a las llamas ni ingresar a zonas con humo intenso sin capacitación ni equipos adecuados.

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