La Gestora recuerda que el Bono PEPE tiene fecha límite de cobro

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo exhortó a la población habilitada para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) a no dejar pasar el plazo para cobrar el beneficio, que vence este 31 de julio en todas las entidades financieras autorizadas.

Más de dos millones de beneficiarios

De acuerdo con el reporte actualizado al 26 de julio, 2.197.874 beneficiarios ya realizaron el cobro, lo que representa un 94,7% de avance respecto a las 2.320.057 personas habilitadas para recibir el beneficio.

Entre los pagos efectuados se encuentran 113.844 beneficiarias del Bono Juana Azurduy, 1.058.571 estudiantes del Bono Juancito Pinto, 3.681 beneficiarios del Bono Indigencia, 29.784 personas del Bono Discapacidad y 991.937 beneficiarios de la Renta Dignidad.

La entidad recordó que la base de datos de beneficiarios se mantiene en constante actualización, conforme a la normativa vigente, para incorporar las planillas remitidas por las distintas instituciones del Estado. Las personas que deseen verificar si están habilitadas para cobrar el beneficio pueden hacerlo a través del sitio web oficial www.gestora.bo, mediante la línea de WhatsApp 67195524 o llamando a la Línea Gratuita 800 10 1070.

Condiciones para el cobro

La Gestora informó que los beneficiarios que aún no retiraron el incentivo pueden cobrar un saldo acumulado de hasta Bs 450 en las entidades financieras autorizadas, bajo un procedimiento simplificado.

Para el retiro del beneficio se establecieron las siguientes condiciones:

Cronograma libre: los beneficiarios pueden acudir cualquier día hábil, ya que se eliminó la restricción por terminación del carnet de identidad o fecha de nacimiento.

Requisitos: únicamente deben presentar el Carnet de Identidad original y vigente y el certificado de sufragio en formato físico .

Trámite gratuito: el cobro es personal y no requiere fotocopias, formularios ni la participación de intermediarios.

La Gestora reiteró el llamado a quienes aún no realizaron el cobro para que acudan antes del 31 de julio, ya que después de esa fecha concluirá el periodo establecido para acceder al beneficio.

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