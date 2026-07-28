Dos delincuentes armados perpetraron un atraco en una casa de cambio en la ciudad de Cochabamba, donde amenazaron con un arma de fuego a la trabajadora del lugar y escaparon en una motocicleta tras apoderarse del dinero y un teléfono celular.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los antisociales llega al establecimiento a bordo de una motocicleta. Tras descender del vehículo, ingresa al local para reunirse con su cómplice, quien ya se encontraba en el interior.

Amenazaron a la encargada con un arma de fuego

Las imágenes muestran que uno de los delincuentes apunta con un arma de fuego a la trabajadora, quien, visiblemente atemorizada, grita mientras es obligada a entregar el dinero.

Con el arma dirigida hacia la víctima, los sujetos exigen que entregue todos los billetes y monedas que tenía en la casa de cambio. La mujer les manifiesta que ya les había entregado todo el efectivo disponible; sin embargo, uno de los asaltantes insiste y le pregunta por la caja, revisándola personalmente en busca de más dinero.

También se llevaron un teléfono celular

Además del dinero, los delincuentes se apoderaron del teléfono celular de la trabajadora antes de abandonar el establecimiento.

Durante todo el atraco, uno de los sujetos permaneció con el casco de motociclista puesto para evitar ser identificado, mientras que su cómplice ocultó parcialmente su rostro con una gorra.

Escaparon en motocicleta

Tras cometer el robo, ambos sujetos salieron rápidamente del inmueble y huyeron a bordo de la motocicleta en la que habían llegado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán fundamentales para la investigación policial, que busca identificar y capturar a los responsables del atraco ocurrido en Cochabamba.

Se prevé que en próximas horas se brinde un informe oficial con mayores detalles por parte de la Policía.

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