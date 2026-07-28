“Hemos tenido una baja”: pacientes renales alertan que la falta de pagos pone en riesgo sus vidas

Los pacientes renales que cumplen una vigilia permanente para exigir el pago de la deuda que el Estado mantiene con los centros de hemodiálisis denunciaron este martes que uno de sus compañeros sufrió una descompensación durante la protesta, situación que atribuyen al desgaste físico y emocional tras 22 días de movilización.

Bajo un toldo y soportando el frío y la lluvia, los manifestantes continúan instalados con carteles en mano para exigir al Ministerio de Salud que cancele los recursos adeudados a los centros de convenio, ya que advierten que la continuidad de los tratamientos está en riesgo.

Entre lágrimas, una familiar de uno de los pacientes pidió una respuesta urgente de las autoridades.

“Ya son varias semanas que nuestros familiares están sufriendo. Nosotros los acompañamos todos los días. Por favor, ministra, póngase la mano al pecho y piense en estos pacientes”, expresó.

El dirigente de los Enfermos Renales de Santa Cruz, Marco Antonio Torrez, informó que durante la jornada uno de los manifestantes tuvo que ser trasladado en ambulancia tras presentar complicaciones en su estado de salud.

“Hemos tenido una baja. Hemos estado correteando con él de hospital en hospital. Gracias a Dios llegó la ambulancia, pero decir que los pacientes renales son atendidos oportunamente es una gran mentira. En el Hospital San Juan de Dios no lo querían recibir”, afirmó.

Torrez señaló que el conflicto se agrava debido a que el Gobierno adeuda ocho meses de pago a los centros privados de hemodiálisis y mantiene obligaciones pendientes con hospitales correspondientes a las gestiones 2024 y 2025.

“Con este mes serán nueve meses de deuda y la situación ya es insostenible. Ya no tenemos fuerzas de tanto pedir ayuda”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó las declaraciones de algunas autoridades sobre la atención brindada a los pacientes renales y rechazó que se hubieran entregado 200 fichas para consultas, como según dijo se afirmó recientemente.

El dirigente indicó que solicitaron apoyo tanto a la Gobernación de Santa Cruz como a otras autoridades departamentales, además de impulsar una acción de libertad con la esperanza de obtener una solución que garantice la continuidad de los tratamientos.

De acuerdo con los representantes del sector, alrededor de 2.000 pacientes dependen de los centros de hemodiálisis en convenio. Advirtieron que, si no se regularizan los pagos pendientes, existe el riesgo de que estos establecimientos suspendan la atención, poniendo en peligro la vida de quienes requieren diálisis de forma periódica, generalmente cada dos días.

Los pacientes y sus familiares reiteraron su llamado al Gobierno nacional para que desembolse los recursos adeudados y evite que la crisis afecte aún más a las personas que dependen de este tratamiento para sobrevivir.

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