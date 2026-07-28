Un conductor de camión fue víctima de un violento atraco la noche del lunes mientras aguardaba su turno para cargar diésel en inmediaciones del cuarto anillo, entre las avenidas Bush y Centenario, cerca del Cordón Ecológico. Los delincuentes, armados con machetes y cuchillos, lo redujeron y se apoderaron de Bs 4.500 antes de darse a la fuga.

De acuerdo con el reporte preliminar, entre tres y cuatro personas sorprendieron al transportista cuando permanecía en la fila para abastecerse de combustible. Los antisociales lo amenazaron con armas blancas, lo golpearon para obligarlo a entregar el dinero que llevaba en la cabina del camión y luego escaparon con rumbo al interior del Cordón Ecológico.

El hecho generó preocupación entre los demás conductores que se encontraban en el lugar. Varios transportistas denunciaron que los asaltos en esta zona son frecuentes, especialmente durante la noche, cuando decenas de camiones permanecen estacionados a la espera de cargar combustible.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron un operativo e ingresaron al Cordón Ecológico en busca de los responsables. Sin embargo, debido a la complejidad del terreno y al conocimiento que los delincuentes tendrían del sector, no fue posible dar con su paradero.

Los transportistas exigieron un mayor despliegue policial en horarios nocturnos, entre las 18:00 y las 22:00, al asegurar que los patrullajes actuales son insuficientes para prevenir este tipo de hechos. Además, afirmaron que no solo los camioneros son víctimas de la delincuencia, sino también peatones y ciclistas que transitan por la zona.

La víctima formalizó la denuncia ante la Policía, mientras se aguarda un informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) sobre el avance de las investigaciones y las acciones que se asumirán para reforzar la seguridad en este sector, donde vecinos y transportistas denuncian constantes hechos delictivos.

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