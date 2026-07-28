Nuevo desayuno escolar prioriza la nutrición y fortalece los controles de calidad

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra puso en marcha el programa de Alimentación Complementaria Escolar con un menú renovado y fortificado que beneficiará a 211.331 estudiantes de 533 unidades educativas.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 70 millones de bolivianos y busca mejorar la nutrición de los escolares con alimentos enriquecidos con vitaminas y minerales, además de reforzar los controles de calidad y los mecanismos de supervisión.

El director municipal de Educación, Ademar Carrasco, explicó que este año el programa incorpora una mayor variedad de productos y prioriza el valor nutricional por encima del simple aporte calórico.

"Hemos intentado darle valor fortificado a cada uno de los alimentos que se va a dotar a los niños. No buscamos que se llenen solo de carbohidratos, sino que tengan una alimentación regulada para nutrirse de la mejor manera posible", afirmó.

El menú contempla 24 productos diferentes: ocho líquidos y 16 sólidos. Entre ellos figuran leche con cereal, leche de soya, yogur bebible con frutas y verduras, néctares con mezcla de cereales, panes multicereales, empanadas elaboradas con quinua, amaranto y avena, galletas fortificadas, barras de cereal y frutas como guineo y manzana. Para el nivel inicial se distribuirán 14 productos y para primaria 16, con entregas variadas durante la gestión.

Carrasco destacó que uno de los principales cambios es el fortalecimiento del control sanitario. Indicó que un equipo especializado supervisa diariamente los lotes antes de su distribución para garantizar el cumplimiento de la cadena de frío, las fechas de elaboración y vencimiento, así como la calidad de los alimentos

. "No podemos permitir que llegue a los niños un producto en mal estado. Todo se revisa antes de salir a las unidades educativas", señaló.

Otra de las novedades es la implementación de una línea de atención por WhatsApp instalada en los camiones distribuidores. A través de este sistema, padres de familia y unidades educativas podrán reportar de inmediato cualquier inconveniente relacionado con la entrega o el estado de los productos.

Según Carrasco, el objetivo es brindar una respuesta en un plazo máximo de 30 minutos.

Además, la Alcaldía anunció que trabajará de forma coordinada con otras reparticiones municipales, como Emacruz, Servicios Generales, Bienes Municipales y la Dirección de Salud, para desarrollar campañas de manejo adecuado de residuos generados por los envases del desayuno escolar.

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