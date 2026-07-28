Productores cañeros dan ultimátum al Gobierno por el diésel y advierten riesgo para la zafra

Los productores cañeros de Bolivia lanzaron un ultimátum al Gobierno nacional y advirtieron que, si hasta el viernes 31 de julio no se atienden sus demandas, la zafra podría verse gravemente afectada.

El representante de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia, Alcides Córdoba, aseguró que la falta de diésel mantiene paralizadas las labores de cosecha y transporte de la caña.

Según el dirigente, el abastecimiento de combustible es la principal exigencia del sector, ya que actualmente la zafra alcanza apenas el 25 % de avance, cuando debería superar el 35 %.

Además, afirmó que el 50 % de la maquinaria permanece detenida y que más de 150.000 hectáreas aún esperan ser cosechadas, poniendo en riesgo una inversión estimada en 27.000 millones de bolivianos.

Córdoba indicó que también exigen el pago de aproximadamente 160 millones de bolivianos que, según el sector, YPFB adeuda por la compra de etanol. Asimismo, demandan que se cumpla la normativa vigente para incrementar al 12 % la mezcla de etanol en la gasolina a nivel nacional y que se incentive la importación de vehículos con tecnología flex, como ocurre en Brasil.

"Estamos al 25 % de la safra. Estamos atrasados y el 50 % de nuestras maquinarias están paralizadas. Son más de 150.000 hectáreas de caña que están en riesgo de no ser cosechadas", afirmó Córdoba. También sostuvo que "no nos vamos a sentar a ninguna mesa de trabajo, lo que pedimos es una solución definitiva".

El representante del sector advirtió que la cosecha tiene un plazo limitado y que la caña que no sea recolectada antes del periodo de lluvias se perderá, obligando a los productores a reinvertir para volver a sembrar. En ese contexto, insistió en que las autoridades tienen en sus manos las medidas necesarias para evitar mayores pérdidas económicas.

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