Identifican fallas estructurales y recomienda ampliar investigación por gasolina de mala calidad

La comisión especial que investigó la gasolina desestabilizada concluyó su informe y recomendó ampliar las investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de exautoridades vinculadas al sector de hidrocarburos.

El diputado del PDC, Ricardo Rada, explicó que el documento será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría una vez sea aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.

Rada señaló que la investigación identificó fallas estructurales en los controles de calidad del combustible y cuestionó el rol de las instituciones encargadas de la fiscalización. "La ANH solamente tiene un laboratorio para hacer tres exámenes y en realidad son 18 los mínimos que se necesitan", afirmó.

El legislador sostuvo que la comisión recomendó ampliar las investigaciones contra el expresidente de YPFB, Joseph Akli, el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medina Celis y otras exautoridades, al considerar que existieron omisiones en la exigencia de certificaciones de calidad para la importación de combustibles.

Concentración de operaciones en YPFB

Asimismo, denunció que la Agencia Nacional de Hidrocarburos fue debilitada en anteriores gestiones y que los controles quedaron concentrados en YPFB.

"YPFB no tiene controles, YPFB no responde al ministerio. La ANH fue prácticamente desmantelada y terminó dependiendo de los laboratorios de YPFB", sostuvo.

Rada también explicó que la comisión detectó modificaciones en los parámetros técnicos exigidos para la importación de combustibles, lo que habría permitido el ingreso de gasolina de menor calidad en medio de la escasez de carburantes.

Indicó que el informe podría ser tratado en la próxima sesión plenaria de Diputados y, de ser aprobado, será remitido a las instancias competentes para que continúen las investigaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.

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